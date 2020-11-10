«Супермама» 2 сезон 18 випуск: Як виховує свою дочку світова чемпіонка з кікбоксингу?

Сьогодні, 10 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 18 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць з Дніпра з різними поглядами на виховання продовжує боротьбу за звання найкращої. І другою гостей приймала ММА-мама Альона. Жінка ― багаторазова чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств. Альона не уявляє свого життя без спорту. І до цього ж вона привчає свою 3-річну донечку. Та до чого може привести таке виховання?

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Альона ― чинна чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України з рукопашного бою. Її чоловік ― також спортсмен. Разом пара виховує трирічну доньку Даринку. Дитина не відстає від спортивних батьків і з 8 місяців відвідує плавання. Також дівчинка займається змішаними єдиноборствами. Даша часто їздить на змагання з батьками і активно займається з ними. Та чи достатньо уваги приділяється в їхній родині іншим аспектам виховання ― у цьому вирішили розібратися суперниці.

Альона захотіла відразу познайомити матусь зі своїм дітищем ― спортзалом, а також показати і розповісти, що привело її в спорт. Після невеликого тренування з учасницями ММА-мама розповіла, що зайнялася кікбоксингом після того, як у школі її побили однолітки. В одній з бійок їй навіть зламали кілька пальців. Як зізналася жінка, для неї це дуже болюча тема і після булінгу вона більше нікому не дозволяє себе кривдити.

Дорогою додому Альона вирішила показати, як проходить тренування у її 3-річної доньки. Якраз у цей час дитина займалася з татом кікбоксингом на вулиці. Однак конкурентки не оцінили такий спорт. Так мама-співачка висловила думку про те, що дівчинка повинна займатися дещо інакшими видами спорту або й зовсім обрати інше захоплення, наприклад, вишивання бісером. Однак Альона категорично не згодна з суперницями. Жінка розповіла, що крім тренувань із кікбоксингу Даринка ще займається плаванням, танцями, вивчає англійську, букви і цифри. Донька ММА-мами живе за чітким режимом, і жінка впевнена, що саме так можна виховати здорову, щасливу і впевнену в собі дитину.

Коли учасниці прийшли додому до Альони, вони були здивовані тим, що світова чемпіонка живе в гуртожитку. ММА-мама розповіла, що в минулому вона була заміжня за чоловіком, який незабаром захворів на ігроманію. У сім’ї з’явилися великі борги. Щоб їх віддати, їм довелося продати квартиру. Та навіть після цього колишній чоловік обікрав маму Альони. Тому жінка вирішила піти від нього. Вона залишилася сама практично без засобів на існування. Але тепер у неї нове життя. Альона заміжня за чоловіком, який молодший за неї на 12 років!

А як конкурентки оцінять інтелектуальний розвиток Даші? А також які поради ММА-мама почує від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці у 18 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 18 випуск: Як виховує свою дочку світова чемпіонка з кікбоксингу? Супермама 2 сезон 18 випуск: Як виховує свою дочку світова чемпіонка з кікбоксингу? Як відреагує Дмитро Карпачов?

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