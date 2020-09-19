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Новый сезон Супермама 2 сезон стартует 12 октября на СТБ

19.09.2020

Не пропустите – Супермама 2 сезон стартует на СТБ уже 12.10.2020! Каждую неделю четыре мамы с разными подходами к воспитанию детей будут состязаться за звание лучшей. На этот раз вы увидите примерную жену мусульманина и маму, которая называет своих детей «маугли». Вы увидите женщин, которые совершенно не следят за порядком в доме, а также тех домохозяек, которые помешаны на чистоте. Соперницы будут оценивать друг друга жестко и не всегда справедливо, но последнее слово всегда будет за ведущим – психологом Дмитрием Карпачевым. Смотрите 2 сезон проекта Супермама с 12 октября на СТБ!

Video: Новый сезон Супермама 2 сезон стартует 12 октября на СТБ


Премьера – Супермама 2 сезон начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски Супермама 2 сезон

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