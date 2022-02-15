«Супербабушка» 2 сезон выпуск 10 от 15.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка в короне Тамара?
15 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где зрители оценят методы воспитания бабушки в короне Тамары, внучка которой старше младшей дочери. Что будет в десятом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.
Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 10 от 15.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка в короне Тамара?
Больше по теме: «Супербабушка» 2 сезон: бабушка-мастерица, бабушка в короне, внукозависимая бабушка и бабушка-чирлидерша ― участницы 3 недели
Бабушка Тамара живет с мужем и младшей дочерью. Муж работает в Национальном архиве начальником пожарной службы. У них двое детей: 31-летняя Оля и 10-летняя Марта, ― и двое внуков: 13-летняя Маша и 4-летний Дима. Тамара следит за собой, даже участвовала в конкурсе красоты в категории 40+. Она не просто позволяет внукам шалить, но и сама присоединяется к ним в этом деле. Тамара — супербабушка, потому что любит внуков и они любят ее, поэтому никогда не скучают вместе.
В 10 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 15.02.2022 мы узнаем:
- Где живет Тамара, и соответствует ли ее жилище поведению?
- Как участницы отреагировали на то, что внучка старше дочери героини?
- Какая хозяйка Тамара, и чем она вообще занимается, пока муж работает?
- Почему Тамара сделала столько пластических операций? И зачем она набила тату по всему телу?
- Как прошло знакомство с внучкой и дочерью Тамары? И зачем она учит детей курить?
- Почему Тамара навязывает всем вокруг собственное мнение и зачем наврала бабушкам?
- Неужели Тамара бьет Марту и Машу?
- Как прошел разговор Тамары с Дмитрием Карпачевым, и какие советы он ей дал?