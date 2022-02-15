15 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где зрители оценят методы воспитания бабушки в короне Тамары, внучка которой старше младшей дочери. Что будет в десятом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 10 от 15.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка в короне Тамара? В 10 выпуске проекта Супербабушка 2 мы увидим инспекцию участницами Супербабушки жизни бабушки в короне Тамары, которая издевалась над старшей дочкой в детстве и бъет младшую.

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Бабушка Тамара живет с мужем и младшей дочерью. Муж работает в Национальном архиве начальником пожарной службы. У них двое детей: 31-летняя Оля и 10-летняя Марта, ― и двое внуков: 13-летняя Маша и 4-летний Дима. Тамара следит за собой, даже участвовала в конкурсе красоты в категории 40+. Она не просто позволяет внукам шалить, но и сама присоединяется к ним в этом деле. Тамара — супербабушка, потому что любит внуков и они любят ее, поэтому никогда не скучают вместе.

В 10 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 15.02.2022 мы узнаем:

Где живет Тамара, и соответствует ли ее жилище поведению?

Как участницы отреагировали на то, что внучка старше дочери героини?

Какая хозяйка Тамара, и чем она вообще занимается, пока муж работает?

Почему Тамара сделала столько пластических операций? И зачем она набила тату по всему телу?

Как прошло знакомство с внучкой и дочерью Тамары? И зачем она учит детей курить?

Почему Тамара навязывает всем вокруг собственное мнение и зачем наврала бабушкам?

Неужели Тамара бьет Марту и Машу?

Как прошел разговор Тамары с Дмитрием Карпачевым, и какие советы он ей дал?

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