«Супербабуся» 2 сезон випуск 10 від 15.02.2022: Як виховує онуків бабуся в короні Тамара?

15 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі оцінять методи виховання бабусі в короні Тамари, онучка якої старша за молодшу доньку. Що буде в десятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Бабуся Тамара живе з чоловіком і молодшою донькою. Чоловік працює в Національному архіві начальником пожежної служби. У них двоє дітей: 31-річна Оля та 10-річна Марта, ― і двоє онуків: 13-річна Маша і 4-річний Діма. Тамара стежить за собою, навіть брала участь у конкурсі краси в категорії 40+. Вона не просто дозволяє онукам бешкетувати, а й сама приєднується до них у цій справі. Тамара — супербабуся, бо любить онуків і вони люблять її, тому ніколи не нудьгують разом.

У 10 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 15.02.2022

