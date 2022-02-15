15 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі оцінять методи виховання бабусі в короні Тамари, онучка якої старша за молодшу доньку. Що буде в десятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 10 від 15.02.2022: Як виховує онуків бабуся в короні Тамара? У 10 випуску проекту Супербабуся 2 ми побачимо інспекцію учасницями Супербабусі життя бабусі в короні Тамари, яка знущалася з старшої доньки в дитинстві і б'є молодшу.

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Бабуся Тамара живе з чоловіком і молодшою донькою. Чоловік працює в Національному архіві начальником пожежної служби. У них двоє дітей: 31-річна Оля та 10-річна Марта, ― і двоє онуків: 13-річна Маша і 4-річний Діма. Тамара стежить за собою, навіть брала участь у конкурсі краси в категорії 40+. Вона не просто дозволяє онукам бешкетувати, а й сама приєднується до них у цій справі. Тамара — супербабуся, бо любить онуків і вони люблять її, тому ніколи не нудьгують разом.

У 10 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 15.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Тамара, і чи відповідає її житло поведінці?

Як учасниці відреагували на те, що онучка старша за доньку героїні?

Яка господиня Тамара, і чим вона взагалі займається, поки чоловік працює?

Чому Тамара зробила стільки пластичних операцій? І навіщо набила тату по всьому тілу?

Як пройшло знайомство з онучкою та донькою Тамари? І навіщо вона вчить дітей курити?

Чому Тамара нав’язує всім навколо власну думку і чому набрехала бабусям?

Невже Тамара б’є Марту і Машу?

Як пройшла розмова Тамари з Дмитром Карпачовим, і які поради він їй дав?

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