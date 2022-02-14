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«Супербабушка» 2 сезон выпуск 9 от 14.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-мастерица Наталья?

14.02.2022

14 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где зрители познакомятся с участницами третьей недели проекта, а традиционная бабушка-мастерица Наталья продемонстрирует, к чему она приучила детей и внуков. Что будет в девятом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 9 от 14.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-мастерица Наталья?

В 9 выпуске проекта Супербабушка 2 мы увидим героинь 3 недели. А после этого к себе на инспекцию участниц Супербабушки пригласит бабушка-мастерица Наталья, которая позволяет внукам все.

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Наталья ― гончар, профессионально лепит из глины, занимается киевской росписью. У неё есть две внучки ― 7-летняя Диана и 2-летняя Марьяна. Бабушка позволяет им все: переворачивать дом вверх дном, ходить дома в пижамах, кататься на собаках. С детьми она занимается творчеством и духовным развитием. Материальный достаток для нее не на первом месте. Наталья считает себя супербабушкой, потому что дает свободу своим внукам и сама участвует во всех их выходках.

В 9 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 14.02.2022 мы узнаем:

  • Где живет Наталья, и в каком состоянии ее жилье?
  • Что произошло с одной из участниц 3 недели «Супербабушки»?
  • Что рассказала героиня о своей жизни? И за что ее осудили конкурентки?
  • Какая хозяйка Наталья?
  • Чем она занимается и из чего живет? Почему ее творчество шокировало бабушек?
  • Как прошло знакомство с внучками Натальи?
  • О чем рассказала девочка бабушкам?
  • С кем из родственников Натальи удалось поговорить наедине? Что стало известно о жизни героини?
  • Какие вопросы возникли у участниц к бабушке-мастерице?
  • Как прошел ужин дома у Натальи, и в чем она призналась?
  • Как прошел разговор Натальи с Дмитрием Карпачевым, и какие советы он ей дал?

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