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«Супербабуся» 2 сезон випуск 9 від 14.02.2022: Як виховує онуків бабуся-майстриня Наталя?

14.02.2022

14 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі познайомляться з учасницями третього тижня проєкту, а традиційна бабуся-майстриня Наталя продемонструє, до чого вона привчила дітей та онуків. Що буде в дев’ятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 9 від 14.02.2022: Як виховує онуків бабуся-майстриня Наталя?

У 9 випуску проєкту Супербабуся 2 ми побачимо героїнь 3 тижню. А після цього до себе на інспекцію учасниць Супербабусі запросить бабуся-майстриня Наталя, яка дозволяє онукам усе.

 Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: бабуся-майстриня, бабуся в короні, онукозалежна бабуся і бабуся-чирлідерка ― учасниці 3 тижня

Наталя ― гончариня, професійно ліпить з глини, займається київським розписом. У неї є дві онучки ― 7-річна Діана та 2-річна Мар’яна. Бабуся дозволяє їм усе: перевертати будинок догори дригом, ходити вдома у піжамах, кататися на собаках. Із дітьми вона займається творчістю та духовним розвитком. Матеріальний достаток для неї не на першому місці. Наталя вважає себе супербабусею, бо дає свободу своїм онукам і сама бере участь в усіх їхніх бешкетах.

У 9 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 14.02.2022 ми дізнаємось:

  • Де живе Наталя, і в якому стані її житло? 
  • Що сталося з однією з учасниць 3 тижня «Супербабусі»?
  • Що розповіла героїня про своє життя? І за що її осудили конкурентки?
  • Яка господиня Наталя?
  • Чим вона займається і з чого живе? Чому її творчість шокувала бабусь?
  • Як пройшло знайомство з онучками Наталі?
  • Про що розповіла дівчинка бабусям?
  • З ким із родичів Наталі вдалося поговорити наодинці? Що стало відомо про життя героїні?
  • Які запитання виникли в учасниць до бабусі-майстрині?
  • Як пройшла вечеря вдома у Наталі, і в чому вона зізналася?
  • Як пройшла розмова Наталі з Дмитром Карпачовим, і які поради він їй дав?

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