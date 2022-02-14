14 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі познайомляться з учасницями третього тижня проєкту, а традиційна бабуся-майстриня Наталя продемонструє, до чого вона привчила дітей та онуків. Що буде в дев’ятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 9 від 14.02.2022: Як виховує онуків бабуся-майстриня Наталя? У 9 випуску проєкту Супербабуся 2 ми побачимо героїнь 3 тижню. А після цього до себе на інспекцію учасниць Супербабусі запросить бабуся-майстриня Наталя, яка дозволяє онукам усе.

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Наталя ― гончариня, професійно ліпить з глини, займається київським розписом. У неї є дві онучки ― 7-річна Діана та 2-річна Мар’яна. Бабуся дозволяє їм усе: перевертати будинок догори дригом, ходити вдома у піжамах, кататися на собаках. Із дітьми вона займається творчістю та духовним розвитком. Матеріальний достаток для неї не на першому місці. Наталя вважає себе супербабусею, бо дає свободу своїм онукам і сама бере участь в усіх їхніх бешкетах.

У 9 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 14.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Наталя, і в якому стані її житло?

Що сталося з однією з учасниць 3 тижня «Супербабусі»?

Що розповіла героїня про своє життя? І за що її осудили конкурентки?

Яка господиня Наталя?

Чим вона займається і з чого живе? Чому її творчість шокувала бабусь?

Як пройшло знайомство з онучками Наталі?

Про що розповіла дівчинка бабусям?

З ким із родичів Наталі вдалося поговорити наодинці? Що стало відомо про життя героїні?

Які запитання виникли в учасниць до бабусі-майстрині?

Як пройшла вечеря вдома у Наталі, і в чому вона зізналася?

Як пройшла розмова Наталі з Дмитром Карпачовим, і які поради він їй дав?

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