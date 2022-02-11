Детские эмоции: как на них реагировать, рассказал Дмитрий Карпачев
С понедельника по четверг в 19:05 на телеканале СТБ выходит 2 сезон психологического реалити «Супербабушка» от создателей популярного проекта о воспитании детей «Супермама». Ведущий ― эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Он щедро делится советами не только с участницами проекта.
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В соцсетях эксперт по детской возрастной психологии часто дает родителям советы по воспитанию. Как реагировать на проявление детских эмоций и что можно делать, а чего нельзя ни в коем случае, ― Дмитрий Карпачев рассказал в Instagram.
Чего точно нельзя делать с детскими эмоциями:
- отрицать их, показывая, что то, что чувствует ребёнок, несущественно;
- запрещать выражать — особенно с помощью крика, наказания или осуждения;
- стыдить ― таким образом вы вызываете чувство вины;
- ругать за излишнюю эмоциональность — то, что ребёнок не может регулировать в силу возраста или особенностей характера;
- упрекать, когда он особенно уязвим;
- игнорировать — делать вид, что вы тут не при чем, он сам решил расстроиться/обидеться/заплакать.
«Ещё хуже приводить в пример ребёнку менее эмоциональных детей: “Посмотри на Серёженьку, он упал и не плачет”.
Любые подобные действия с детскими эмоциями означают отказ родителей в принятии ребёнка. Вместо того чтобы научить его переживать и справляться со своими чувствами, родители делают только хуже: способствуют формированию довольно опасного механизма избегания. Потом эти дети вырастают, и фразы “прятать голову в песок” и “не замечать очевидного” становятся их жизненным кредо», ― объясняет Карпачев.
Более того, во взрослом возрасте такие люди могут:
- некорректно выражать свои эмоции;
- скрывать переживания: заедать их или заливать алкоголем;
- отгораживаться от чувств других людей, игнорировать их или агрессивно воспринимать;
- бояться чужих эмоций и таким образом не быть способными строить счастливые отношения;
- в сложных ситуациях идеализировать тех, кто им вредит, потому что «не замечать очевидного» их приучили с детства.
«Сейчас актуально учить детей эмоциональному интеллекту. Но родителям тоже не мешало бы уметь распознавать и переживать эмоции. Потому что уважать и правильно интерпретировать чувства других людей невозможно без полного принятия собственных чувств», ― подчеркивает эксперт.
Психологический проект «Супербабушка»-2 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!