Дитячі емоції: як на них реагувати, розповів Дмитро Карпачов

З понеділка по четвер о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 2 сезон психологічного реаліті «Супербабуся» від творців популярного проєкту про виховання дітей «Супермама». Ведучий ― експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Він щедро ділиться порадами не лише з учасницями проєкту.

У соцмережах експерт з дитячої вікової психології часто дає батькам поради щодо виховання їхніх дітей. Як реагувати на прояв дитячих емоцій і що можна робити, а чого не можна в жодному разі, ― Дмитро Карпачов розповів в Instagram.

Чого точно не можна робити з дитячими емоціями:

«Ще гірше наводити приклад дитині менш емоційних дітей: “Подивися на Сергійка, він упав і не плаче”.

Будь-які подібні дії з дитячими емоціями означають відмову батьків у прийнятті дитини. Замість того, щоб навчити її переживати і справлятися зі своїми почуттями, батьки роблять лише гірше: сприяють формуванню досить небезпечного механізму уникнення. Потім ці діти виростають, і фрази “ховати голову в пісок” і “не помічати очевидного” стають їхнім життєвим кредо», ― пояснює Карпачов.

Ба більше, в дорослому віці такі люди можуть:

«Наразі актуально навчати дітей емоційного інтелекту. Але батькам теж не завадило б уміти розпізнавати і переживати емоції. Тому що поважати і правильно інтерпретувати почуття інших людей неможливо без повного прийняття власних почуттів», ― наголошує експерт.

