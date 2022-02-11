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Дитячі емоції: як на них реагувати, розповів Дмитро Карпачов

11.02.2022

З понеділка по четвер о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 2 сезон психологічного реаліті «Супербабуся» від творців популярного проєкту про виховання дітей «Супермама». Ведучий ― експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Він щедро ділиться порадами не лише з учасницями проєкту.

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У соцмережах експерт з дитячої вікової психології часто дає батькам поради щодо виховання їхніх дітей. Як реагувати на прояв дитячих емоцій і що можна робити, а чого не можна в жодному разі, ― Дмитро Карпачов розповів в Instagram.

Чого точно не можна робити з дитячими емоціями:

  • заперечувати їх, показуючи, що те, що відчуває дитина, несуттєво;
  • забороняти виражати ― особливо за допомогою крику, покарання чи осуду;
  • соромити ― так ви викликаєте почуття провини;
  • сварити за надмірну емоційність — те, що дитина не може регулювати через вік або особливості характеру;
  • дорікати, коли вона особливо вразлива;
  • ігнорувати ― вдавати, що ви тут ні до чого, вона сама вирішила засмутитися/образитися/заплакати.

«Ще гірше наводити приклад дитині менш емоційних дітей: “Подивися на Сергійка, він упав і не плаче”.

Будь-які подібні дії з дитячими емоціями означають відмову батьків у прийнятті дитини. Замість того, щоб навчити її переживати і справлятися зі своїми почуттями, батьки роблять лише гірше: сприяють формуванню досить небезпечного механізму уникнення. Потім ці діти виростають, і фрази “ховати голову в пісок” і “не помічати очевидного” стають їхнім життєвим кредо», ― пояснює Карпачов.

Ба більше, в дорослому віці такі люди можуть:

  • некоректно виражати свої емоції;
  • приховувати переживання: заїдати їх чи заливати алкоголем;
  • відгороджуватися від почуттів інших людей, ігнорувати їх чи агресивно сприймати;
  • боятися чужих емоцій і тому не бути здатними будувати щасливі стосунки;
  • у складних ситуаціях ідеалізувати тих, хто їм шкодить, бо «не помічати очевидного» їх привчили змалку.

«Наразі актуально навчати дітей емоційного інтелекту. Але батькам теж не завадило б уміти розпізнавати і переживати емоції. Тому що поважати і правильно інтерпретувати почуття інших людей неможливо без повного прийняття власних почуттів», ― наголошує експерт.

Психологічний проєкт «Супербабуся»-2 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

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