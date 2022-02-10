10 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где роскошная бабушка продемонстрирует, пришлось ли ей чем-нибудь пожертвовать, чтобы построить бизнес и быть успешной в воспитании детей и внуков. Также зрители узнают, кто стал победительницей 2 недели. Что будет в восьмом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 8 от 10.02.2022: Как воспитывает внуков роскошная бабушка Викки? Супербабушка 2 сезон 8 выпуск посвящен роскошной бабушке Викки Также участницы Супербабушки 2022 года в 8 выпуске узнают имя победительницы.

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Викки ― бизнесвумен и считает, что с возрастом женщинам нужно только больше ухаживать за собой. У нее две дочери: Карина и Алина, ― и 2-летняя внучка Соломия от старшей Карины. Бабушка общается с внучкой по телефону и балует, когда видится вживую. Викки считает себя супербабушкой, потому что занимается собой, однако находит время и на внучку.

В 8 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 10.02.2022 мы узнаем:

Где живет Викки, и чем она шокировала участниц во время знакомства?

Что рассказала героиня о своей жизни?

С кем живет Викки, и какая из нее хозяйка? За что ее осудили конкурентки?

Дала ли женщина познакомиться с дочерьми и внучкой?

С кем из родственников Викки удалось поговорить наедине?

Какие вопросы возникли к роскошной бабушке после разговоров?

Как прошел ужин у Викки, и в чем она призналась бабушкам?

Пришла ли Викки к Дмитрию Карпачеву, и какие советы он ей дал?

И кто победил на 2 неделе 2 сезона «Супербабушки»?

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