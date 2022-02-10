«Супербабушка» 2 сезон выпуск 8 от 10.02.2022: Как воспитывает внуков роскошная бабушка Викки?
10 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где роскошная бабушка продемонстрирует, пришлось ли ей чем-нибудь пожертвовать, чтобы построить бизнес и быть успешной в воспитании детей и внуков. Также зрители узнают, кто стал победительницей 2 недели. Что будет в восьмом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.
Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 8 от 10.02.2022: Как воспитывает внуков роскошная бабушка Викки?
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Викки ― бизнесвумен и считает, что с возрастом женщинам нужно только больше ухаживать за собой. У нее две дочери: Карина и Алина, ― и 2-летняя внучка Соломия от старшей Карины. Бабушка общается с внучкой по телефону и балует, когда видится вживую. Викки считает себя супербабушкой, потому что занимается собой, однако находит время и на внучку.
В 8 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 10.02.2022 мы узнаем:
- Где живет Викки, и чем она шокировала участниц во время знакомства?
- Что рассказала героиня о своей жизни?
- С кем живет Викки, и какая из нее хозяйка? За что ее осудили конкурентки?
- Дала ли женщина познакомиться с дочерьми и внучкой?
- С кем из родственников Викки удалось поговорить наедине?
- Какие вопросы возникли к роскошной бабушке после разговоров?
- Как прошел ужин у Викки, и в чем она призналась бабушкам?
- Пришла ли Викки к Дмитрию Карпачеву, и какие советы он ей дал?
- И кто победил на 2 неделе 2 сезона «Супербабушки»?