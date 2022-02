«Супербабуся» 2 сезон випуск 8 від 10.02.2022: Як виховує онуків розкішна бабуся Віккі?

10 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де розкішна бабуся продемонструє, чи довелося їй чимось пожертвувати, щоб побудувати бізнес і бути успішною у вихованні дітей та онуків. Також глядачі дізнаються, хто стала переможницею 2 тижня. Що буде у восьмому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Віккі ― бізнесвумен і вважає, що з віком жінкам треба тільки більше доглядати за собою. У неї дві доньки: Каріна та Аліна, ― і 2-річна онучка Соломія від старшої Каріни. Бабуся спілкується з онучкою по телефону і балує, коли бачиться наживо. Віккі вважає себе супербабусею, бо займається собою, проте знаходить час і на онучку.

У 8 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 10.02.2022

