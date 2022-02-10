10 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де розкішна бабуся продемонструє, чи довелося їй чимось пожертвувати, щоб побудувати бізнес і бути успішною у вихованні дітей та онуків. Також глядачі дізнаються, хто стала переможницею 2 тижня. Що буде у восьмому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 8 від 10.02.2022: Як виховує онуків розкішна бабуся Віккі? Супербабуся 2 сезон 8 випуск присвячений розкішній бабусі Віккі Також учасниці Супербабуся 2022 у 8 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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Віккі ― бізнесвумен і вважає, що з віком жінкам треба тільки більше доглядати за собою. У неї дві доньки: Каріна та Аліна, ― і 2-річна онучка Соломія від старшої Каріни. Бабуся спілкується з онучкою по телефону і балує, коли бачиться наживо. Віккі вважає себе супербабусею, бо займається собою, проте знаходить час і на онучку.

У 8 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 10.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Віккі, і чим вона шокувала учасниць під час знайомства?

Що розповіла героїня про своє життя?

З ким живе Віккі, та яка з неї господиня? За що її осудили конкурентки?

Чи дала жінка познайомитися з доньками та онучкою?

З ким із родичів Віккі вдалося поговорити наодинці?

Які запитання виникли до розкішної бабусі після розмов?

Як пройшла вечеря у Віккі, і в чому вона зізналася бабусям?

Чи прийшла Віккі до Дмитра Карпачова, і які поради він їй дав?

І хто переміг на 2 тижні 2 сезону «Супербабусі»?

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