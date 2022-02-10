«Супербабуся» 2 сезон випуск 8 від 10.02.2022: Як виховує онуків розкішна бабуся Віккі?
10 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де розкішна бабуся продемонструє, чи довелося їй чимось пожертвувати, щоб побудувати бізнес і бути успішною у вихованні дітей та онуків. Також глядачі дізнаються, хто стала переможницею 2 тижня. Що буде у восьмому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.
Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 8 від 10.02.2022: Як виховує онуків розкішна бабуся Віккі?
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Віккі ― бізнесвумен і вважає, що з віком жінкам треба тільки більше доглядати за собою. У неї дві доньки: Каріна та Аліна, ― і 2-річна онучка Соломія від старшої Каріни. Бабуся спілкується з онучкою по телефону і балує, коли бачиться наживо. Віккі вважає себе супербабусею, бо займається собою, проте знаходить час і на онучку.
У 8 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 10.02.2022 ми дізнаємось:
- Де живе Віккі, і чим вона шокувала учасниць під час знайомства?
- Що розповіла героїня про своє життя?
- З ким живе Віккі, та яка з неї господиня? За що її осудили конкурентки?
- Чи дала жінка познайомитися з доньками та онучкою?
- З ким із родичів Віккі вдалося поговорити наодинці?
- Які запитання виникли до розкішної бабусі після розмов?
- Як пройшла вечеря у Віккі, і в чому вона зізналася бабусям?
- Чи прийшла Віккі до Дмитра Карпачова, і які поради він їй дав?
- І хто переміг на 2 тижні 2 сезону «Супербабусі»?