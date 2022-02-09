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«Супербабушка» 2 сезон выпуск 7 от 09.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-тренер Оксана?

09.02.2022

9 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушка-тренер Оксана продемонстрирует, как тренерский опыт помогает ей в воспитании детей и внуков. Что будет в седьмом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 7 от 09.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-тренер Оксана?

В 7 выпуске проекта Супербабушка 2 к себе на инспекцию участниц проекта пригласит суровая бабушка-тренерша Виктория, воспитывающая трех внуков

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Оксана незамужем, она воспитала двух дочерей и имеет троих внуков, которыми серьезно занимается. Бабушка-тренер ― мастер спорта по конькобежному спорту, имеет собственный клуб, в котором занимаются даже ее внуки. 11-летнего Мишу, 6-летнюю Миланку и 5-летнего Святослава она строго воспитывает и учит, но одновременно балует и водит на всевозможные развлечения.

В 7 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 09.02.2022 мы узнаем:

  • Где живет Оксана, и как она встретила инспекцию?
  • Как прошло знакомство с внуками героини?
  • Что бабушка рассказала о своей семье и воспитании внуков?
  • Как прошел личный разговор с Мишей? Какую ужасную правду он рассказал о маме?
  • Что дома у Оксаны увидели участницы, и как отреагировала хозяйка?
  • Как прошло знакомство с дочерьми героини, и что они рассказали о маме и детях?
  • Что ответила Оксана бабушкам о поведении ее старшей дочери и воспитании Миши?
  • Что посоветовал бабушке-тренеру Дмитрий Карпачев и как оценил воспитание внуков ее дочерьми?

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