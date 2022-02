«Супербабуся» 2 сезон випуск 7 від 09.02.2022: Як виховує онуків бабуся-тренерка Оксана?

9 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабуся-тренерка продемонструє, як професійний досвід допомагає їй у вихованні дітей та онуків. Що буде в сьомому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Оксана незаміжня, вона виховала двох доньок і має трьох онуків, якими серйозно займається. Бабуся-тренерка ― майстер спорту з ковзанярства, має власний клуб, у якому займаються навіть її онуки. 11-річного Мішу, 6-річну Міланку і 5-річного Святослава Оксана суворо виховує і вчить, та водночас балує і водить на всі можливі розваги.

У 7 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 09.02.2022 ми дізнаємось:

