9 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабуся-тренерка продемонструє, як професійний досвід допомагає їй у вихованні дітей та онуків. Що буде в сьомому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 7 від 09.02.2022: Як виховує онуків бабуся-тренерка Оксана? У 7 випуску проекту Супербабуся 2 до себе на інспекцію учасниць проекту запросить сувора бабуся-тренерка Вікторія, яка виховує трьох онуків

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Оксана незаміжня, вона виховала двох доньок і має трьох онуків, якими серйозно займається. Бабуся-тренерка ― майстер спорту з ковзанярства, має власний клуб, у якому займаються навіть її онуки. 11-річного Мішу, 6-річну Міланку і 5-річного Святослава Оксана суворо виховує і вчить, та водночас балує і водить на всі можливі розваги.

У 7 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 09.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Оксана, і як вона зустріла інспекцію?

Як пройшло знайомство з онуками героїні?

Що бабуся розказала про свою сім’ю та виховання онуків?

Як пройшла особиста розмова з Мішею? Яку жахливу правду він розповів про маму?

Що вдома в Оксани побачили учасниці, і як відреагувала господиня?

Як пройшло знайомство з доньками героїні, і що вони розповіли про маму та дітей?

Що відповіла Оксана бабусям щодо поведінки її старшої доньки та виховання Міші?

Що порадив бабусі-тренерці Дмитро Карпачов і як оцінив виховання онуків її доньками?

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