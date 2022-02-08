8 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушка-экстремалка Виктория сразит всех наповал своими навыками воспитания. Что будет в шестом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 6 от 08.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-экстремалка Виктория? В 6 выпуске проекта Супербабушка 2 к себе на инспекцию участниц проекта пригласит веселая бабушка-экстремалка Виктория, которая балует свою внучку.

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Виктория не замужем. Она воспитала двух сыновей, у старшего есть дочь ― 8-летняя Мария. Бабушка ездила на мотоцикле со скоростью 180 км/ч, прыгала с парашютом на 4,2 км и приучает к экстриму и внучку. Маша ― лучшая подружка бабушки, и они везде ходят вместе. Виктория разрешает Маше все. Она считает себя супербабушкой, потому что делает и дает для внучки все только лучшее.

В 6 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 08.02.2022 мы узнаем:

Где живет Виктория, и как она встретила гостей?

Чем образ жизни героини разгневал соперниц?

Что бабушка рассказала о своей семье и чем шокировала конкуренток?

Какие черты Виктории вызвали бурные обсуждения?

Какая хозяйка Виктория, и кто готовит и убирает у нее дома?

Что героиня рассказала о своих хобби, и как к ним относятся родственники?

Как прошло знакомство с внуками и детьми Виктории? С кем удалось поговорить с глазу на глаз?

Какие претензии участницы выдвинули героине? Чем Виктория удивила их?

И что посоветовал бабушке-экстремалке Дмитрий Карпачев?

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