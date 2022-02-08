Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабушка» 2 сезон выпуск 6 от 08.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-экстремалка Виктория?

08.02.2022

8 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушка-экстремалка Виктория сразит всех наповал своими навыками воспитания. Что будет в шестом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 6 от 08.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-экстремалка Виктория?

В 6 выпуске проекта Супербабушка 2 к себе на инспекцию участниц проекта пригласит веселая бабушка-экстремалка Виктория, которая балует свою внучку.

Больше по теме: «Супербабушка» 2 сезон: бабушка-экстремалка, бабушка-домохозяйка, бабушка-тренер и роскошная бабушка ― участницы 2 недели

Виктория не замужем. Она воспитала двух сыновей, у старшего есть дочь ― 8-летняя Мария. Бабушка ездила на мотоцикле со скоростью 180 км/ч, прыгала с парашютом на 4,2 км и приучает к экстриму и внучку. Маша ― лучшая подружка бабушки, и они везде ходят вместе. Виктория разрешает Маше все. Она считает себя супербабушкой, потому что делает и дает для внучки все только лучшее.

В 6 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 08.02.2022 мы узнаем:

  • Где живет Виктория, и как она встретила гостей?
  • Чем образ жизни героини разгневал соперниц?
  • Что бабушка рассказала о своей семье и чем шокировала конкуренток?
  • Какие черты Виктории вызвали бурные обсуждения?
  • Какая хозяйка Виктория, и кто готовит и убирает у нее дома?
  • Что героиня рассказала о своих хобби, и как к ним относятся родственники?
  • Как прошло знакомство с внуками и детьми Виктории? С кем удалось поговорить с глазу на глаз?
  • Какие претензии участницы выдвинули героине? Чем Виктория удивила их?
  • И что посоветовал бабушке-экстремалке Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить