«Супербабуся» 2 сезон випуск 6 від 08.02.2022: Як виховує онуків бабуся-екстремалка Вікторія?

8 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабуся-екстремалка Вікторія вразить усіх наповал своїми навичками виховання. Що буде в шостому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Вікторія незаміжня. Вона виховала двох синів, у старшого є донька ― 8-річна Марія. Бабуся їздила на мотоциклі зі швидкістю 180 км/год, стрибала з парашутом на 4,2 км і привчає до екстриму й онучку. Маша ― найкраща бабусина подружка, і вони скрізь ходять разом. Вікторія дозволяє онучці все. Вона вважає себе супербабусею, бо робить і дає для онучки все тільки найкраще.

У 6 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 08.02.2022 ми дізнаємось:

