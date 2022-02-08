8 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабуся-екстремалка Вікторія вразить усіх наповал своїми навичками виховання. Що буде в шостому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 6 від 08.02.2022: Як виховує онуків бабуся-екстремалка Вікторія? У 6 випуску проекту Супербабуся 2 до себе на інспекцію учасниць проекту запросить весела бабуся-екстремалка Вікторія, яка балує свою онучку.

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Вікторія незаміжня. Вона виховала двох синів, у старшого є донька ― 8-річна Марія. Бабуся їздила на мотоциклі зі швидкістю 180 км/год, стрибала з парашутом на 4,2 км і привчає до екстриму й онучку. Маша ― найкраща бабусина подружка, і вони скрізь ходять разом. Вікторія дозволяє онучці все. Вона вважає себе супербабусею, бо робить і дає для онучки все тільки найкраще.

У 6 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 08.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Вікторія, і як вона зустріла гостей?

Чим спосіб життя героїні розгнівав суперниць?

Що бабуся розказала про свою сім’ю і чим шокувала конкуренток?

Які риси Вікторії викликали бурхливе обговорення?

Яка господиня Вікторія, і хто прибирає та готує в неї вдома?

Що героїня розповіла про свої хобі, і як до них ставляться родичі?

Як пройшло знайомство з онуками і дітьми Вікторії? Із ким вдалося поговорити віч-на-віч?

Які претензії виставили героїні учасниці? Чим Вікторія здивувала їх?

І що порадив бабусі-екстремалці Дмитро Карпачов?

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