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«Супербабушка» 2 сезон выпуск 5 от 07.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-домохозяйка Алла?

07.02.2022

7 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушка-домохозяйка Алла похвастается своими умениями супербабушки в воспитании внуков и детей. Что будет в пятом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 5 от 07.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка-домохозяйка Алла?

В 5 выпуске проекта Супербабушка 2 мы увидим героинь 2 недели. А после этого к себе на инспекцию участниц Супербабушки пригласит не работающая бабушка-домохозяйка Алла.

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Алла замужем, у нее есть дочь, которая воспитывает двухмесячного сына Артура. Бабушка любит готовить и убирать. Она считает себя хранительницей домашнего очага, а в свободное время делает фуд-букеты и украшения в стиле стимпанк. Алла поддерживает дочь в воспитании внука и не вмешивается, поэтому считает себя супербабушкой. Она ― бабушка-праздник.

В 5 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 07.02.2022 мы узнаем:

  • Где живет Алла, и как прошла встреча гостей?
  • Что удивило бабушек на даче у Аллы, и почему она живет за городом?
  • Что рассказала героиня о семье и чем шокировала соперниц?
  • О какой привычке она поведала? Какие советы ей дали бабушки, и что сказал Дмитрий Карпачев?
  • Какая хозяйка Алла? Что конкурентки нашли у нее на кухне и в доме?
  • Что героиня рассказала о своих хобби?
  • Как прошло знакомство с детьми и внуком Аллы? Удалось ли участницам пообщаться с ними лично?
  • Какие претензии выдвинули героине? Познакомила ли она гостей со своим мужем?
  • Как прошел ужин у Аллы?
  • И что посоветовал бабушке-домохозяйке Дмитрий Карпачев?

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