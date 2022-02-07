7 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де своїми навичками супербабусі похизується бабуся-домогосподарка Алла. Що буде в п’ятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 5 від 07.02.2022: Як виховує онуків бабуся-домогосподарка Алла? У 5 випуску проекту Супербабуся 2 ми побачимо героїнь 2 тижню. А після цього до себе на інспекцію учасниць Супербабусі запросить бабуся-домогосподрака Алла, яка не працює.

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Алла заміжня, у неї є донька, яка виховує шестимісячного сина Артура. Бабуся полюбляє готувати і прибирати вдома. Вона вважає себе берегинею оселі, а у вільний час робить фуд-букети і прикраси у стилі стимпанк. Алла підтримує доньку у вихованні онука і не втручається, тому вважає себе супербабусею. Вона ― бабуся-свято.

У 5 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 07.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Алла, і як пройшла зустріч гостей?

Що здивувало бабусь на дачі в Алли, і чому вона живе за містом?

Що розказала героїня про сім’ю і чим шокувала суперниць?

Про яку звичку вона розповіла? Які поради їй дали бабусі, і що сказав Дмитро Карпачов?

Яка господиня Алла? Що конкурентки знайшли в неї на кухні та в будинку?

Що героїня розповіла про свої хобі?

Як пройшло знайомство з дітьми та онуками Алли? Чи вдалося учасницям поспілкуватися з ними особисто?

Які претензії виставили героїні? Чи познайомила вона гостей зі своїм чоловіком?

Як пройшла вечеря в Алли?

І що порадив бабусі-домогосподарці Дмитро Карпачов?

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