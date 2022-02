«Супербабуся» 2 сезон випуск 5 від 07.02.2022: Як виховує онуків бабуся-домогосподарка Алла?

7 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де своїми навичками супербабусі похизується бабуся-домогосподарка Алла. Що буде в п’ятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: бабуся-екстремалка, бабуся-домогосподарка, бабуся-тренерка і розкішна бабуся ― учасниці 2 тижня

Алла заміжня, у неї є донька, яка виховує шестимісячного сина Артура. Бабуся полюбляє готувати і прибирати вдома. Вона вважає себе берегинею оселі, а у вільний час робить фуд-букети і прикраси у стилі стимпанк. Алла підтримує доньку у вихованні онука і не втручається, тому вважає себе супербабусею. Вона ― бабуся-свято.

У 5 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 07.02.2022 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.