3 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где будут соревноваться за звание лучшей первые четыре бабушки сезона, проживающие в Одессе. Что будет в четвертом выпуске «Супербабушки»-2 и кто победит на первой неделе ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 4 от 03.02.2022: Как воспитывает внуков жена капитана Наталья Супербабушка 2 сезон 40 выпуск посвящен жене капитана Наталье. Также участницы Супербабушки 2022 года в 4 выпуске узнают имя победительницы.

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У бабушки Наталии муж ― капитан корабля, а сын ― старпом, и они бывают в рейсах одновременно. Наталья ― бывшая медик, последние 20 лет занимается пиявками. Раньше это была ее непосредственная работа, а сейчас ― только хобби. У нее двое детей и двое внуков, все живут отдельно. К бабушке внуки приезжают только отдыхать, и она дает им возможность почувствовать, что такое детство, поэтому позволяет все. У Натальи бесспорный авторитет матери: бабушка уважает ее правила воспитания.

В 4 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 03.02.2022 мы узнаем:

Где живет Наталья, и как она встретила участниц проекта?

Что рассказала героиня о своей семье?

Какое жилье у Натальи, и что конкурентки нашли у нее на кухне?

Привезли ли внуков героини для съемки?

Что о бабушке рассказали ее родные?

Что гости узнали о Наталье за ужином?

Что посоветовал бабушке ― жене капитана эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

И кто победил на 1 неделе «Супербабушки»-2?

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