«Супербабуся» 2 сезон випуск 4 від 03.02.2022: Як виховує онуків дружина капітана Наталя

3 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 4 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де за звання найкращої змагатимуться перші чотири бабусі сезону, які проживають в Одесі. Що буде в четвертому випуску «Супербабусі»-2 і хто переможе на першому тижні ― читайте в матеріалі.

У бабусі Наталі чоловік — капітан корабля, а син ― старпом, і вони бувають у рейсах одночасно. Наталя ― колишня медик, останні 20 років займається п’явками. Раніше це була її безпосередня робота, а зараз ― лише хобі. У неї двоє дітей та двоє онуків, усі живуть окремо. До бабусі онуки приїжджають тільки відпочивати, і вона дає їм можливість відчути, що таке дитинство, тому дозволяє все. У Наталі беззаперечний авторитет матері: бабуся поважає її правила виховання.

У 4 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 03.02.2022 ми дізнаємось:

