3 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 4 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де за звання найкращої змагатимуться перші чотири бабусі сезону, які проживають в Одесі. Що буде в четвертому випуску «Супербабусі»-2 і хто переможе на першому тижні ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 4 від 03.02.2022: Як виховує онуків дружина капітана Наталя Супербабуся 2 сезон 40 випуск присвячений дружині капітана Наталі. Також учасниці Супербабуся 2022 у 4 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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У бабусі Наталі чоловік — капітан корабля, а син ― старпом, і вони бувають у рейсах одночасно. Наталя ― колишня медик, останні 20 років займається п’явками. Раніше це була її безпосередня робота, а зараз ― лише хобі. У неї двоє дітей та двоє онуків, усі живуть окремо. До бабусі онуки приїжджають тільки відпочивати, і вона дає їм можливість відчути, що таке дитинство, тому дозволяє все. У Наталі беззаперечний авторитет матері: бабуся поважає її правила виховання.

У 4 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 03.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Наталя, і як вона зустріла учасниць проєкту?

Що розповіла героїня про свою сім’ю?

Яке житло в Наталі, і що конкурентки знайшли в неї на кухні?

Чи привезли їй онуків героїні на знімання?

Що про бабусю розповіли її рідні?

Що гості дізналися про Наталю за вечерею?

Що порадив бабусі ― дружині капітана експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

І хто переміг на 1 тижні «Супербабусі»-2?

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