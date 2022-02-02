2 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где будут соревноваться за звание лучшей первые четыре бабушки сезона, проживающие в Одессе. Что будет в третьем выпуске «Супербабушки»-2― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 3 от 02.02.2022: Как воспитывает внуков самоотверженная бабушка Людмила В 3 выпуске проекта Супербабушка 2 мы увидим, как живет и воспитывает внуков самоотверженная Людмила. Как прошла инспекция в 3 выпуске Супербабушки 2 – смотрите на СТБ.

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Бабушка Людмила ― пенсионерка и живет с младшим сыном и его семьей. У нее трое внуков: 4-летняя Маша, полуторагодовалый Миша и 18-летняя Яна от первого брака сына. Самоотверженная бабушка всегда помогает семье и готова прийти на помощь по первому зову. Она все время проводит дома с невесткой, а старшей внучке дает советы касательно ее отношений с парнями. Людмила считает себя супербабушкой, потому что не понимает, как можно жить для себя, когда нужно заниматься внуками.

В 3 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 02.02.2022 мы узнаем:

Где живет Людмила, и чем она шокировала участниц «Супербабушки»?

Что рассказала героиня о своей семье и обычаях?

Как прошло знакомство с невесткой Людмилы Аней? Что участницы узнали от неё и её детей?

С чем соперницы набросились на Людмилу? Как это прокомментировал Дмитрий Карпачев?

Что бабушки увидели в личной комнате Людмилы?

Что вызвало гнев у конкуренток? Какие условия в семье вредят воспитанию детей?

О чем рассказала гостям Яна?

Каково было прошлое у Людмилы, и почему ее устраивает нынешняя жизнь?

Что посоветовал самоотверженной бабушке эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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