«Супербабуся» 2 сезон випуск 3 від 02.02.2022: Як виховує онуків самовіддана бабуся Людмила

2 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де за звання найкращої змагатимуться перші чотири бабусі сезону, які проживають в Одесі. Що буде в третьому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: Самовіддана бабуся, фешн-бабуся, бабуся — дружина капітана та бабуся без вихідних ― учасниці 1 тижня

Бабуся Людмила ― пенсіонерка і живе з молодшим сином та його сім’єю. У неї троє онуків: 4-річна Маша, півторарічний Міша і 18-річна Яна від першого шлюбу сина. Самовіддана бабуся завжди допомагає сім’ї і готова прийти на поміч за першим покликом. Вона весь час проводить вдома з невісткою, а старшій онучці дає поради щодо її стосунків з хлопцями. Людмила вважає себе супербабусею, бо не розуміє, як можна жити для себе, коли треба займатися онуками.

У 3 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 02.02.2022 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.