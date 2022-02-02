2 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де за звання найкращої змагатимуться перші чотири бабусі сезону, які проживають в Одесі. Що буде в третьому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 3 від 02.02.2022: Як виховує онуків самовіддана бабуся Людмила У 3 випуску проекту Супербабуся 2 ми побачимо, як живе та виховує онуків самовіддана Людмила. Як пройшла інспекція у 3 випуску Супербабусі 2 - дивіться на СТБ.

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Бабуся Людмила ― пенсіонерка і живе з молодшим сином та його сім’єю. У неї троє онуків: 4-річна Маша, півторарічний Міша і 18-річна Яна від першого шлюбу сина. Самовіддана бабуся завжди допомагає сім’ї і готова прийти на поміч за першим покликом. Вона весь час проводить вдома з невісткою, а старшій онучці дає поради щодо її стосунків з хлопцями. Людмила вважає себе супербабусею, бо не розуміє, як можна жити для себе, коли треба займатися онуками.

У 3 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 02.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Людмила, і чим вона шокувала учасниць «Супербабусі»?

Що розповіла героїня про свою сім’ю та звичаї?

Як пройшло знайомство з невісткою Людмили Анею? Що учасниці довідалися від неї та її дітей?

З чим суперниці накинулися на Людмилу? Як це прокоментував Дмитро Карпачов?

Що бабусі побачили в особистій кімнаті героїні?

Що викликало гнів у конкуренток? Які умови в сім’ї шкодять вихованню дітей?

Про що розповіла гостям Яна?

Яке було минуле в Людмили, і чому її влаштовує теперішнє життя?

Що порадив самовідданій бабусі експерт з дитячої психології Дмитро Карпачов?

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