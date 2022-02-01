«Супербабушка» 2 сезон выпуск 2 от 01.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка без выходных Светлана
1 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где будут соревноваться за звание лучшей первые четыре бабушки сезона, проживающие в Одессе. Что будет во втором выпуске «Супербабушки»-2― читайте в материале.
Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 2 от 01.02.2022: Как воспитывает внуков бабушка без выходных Светлана
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Дети Светланы очень много работают, поэтому своих детей они оставили на бабушку. Она проводит очень много времени с внуками и занимается их воспитанием, в том числе, ей приходится и наказывать детей за непослушание. Светлана установила жесткий режим для малышей и приучает их к строгому соблюдению правил. Она считает себя супербабушкой, потому что много времени уделяет воспитанию во внуках силы, мужества и благородства.
Во 2 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 01.02.2022 мы узнаем:
- Как Светлана встретила бабушек и чем удивила?
- Где живут дети героини и чем занимаются?
- Чем занимается Светлана? Как ее образ жизни оценили участницы?
- Какие условия проживания у Светланы, и что вызвало возмущение бабушек?
- Какая хозяйка Светлана? Чем она шокировала гостей?
- Удалось ли участницам пообщаться с внуками и детьми героини лично?
- В чем призналась Светлана, и как на ее историю отреагировали женщины?
- Что посоветовал бабушке Светлане эксперт проекта Дмитрий Карпачев?