1 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де змагатимуться за звання найкращої перші чотири бабусі сезону, які проживають в Одесі. Що буде у другому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 2 від 01.02.2022: Як виховує онуків бабуся без вихідних Світлана У 2 випуску проекту Супербабуся 2 ми побачимо, як живе та виховує онуків бабуся без вихідних Світлана. Як пройшла інспекція у 2 випуску Супербабусі 2 - дивіться на СТБ.

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Діти Світлани дуже багато працюють, тому своїх дітей вони залишили на бабусю. Вона проводить дуже багато часу з онуками і займається їхнім вихованням, у тому числі, їй доводиться й карати дітлахів за непослух. Світлана встановила жорсткий режим для малюків і привчає їх до суворого дотримання правил. Вона вважає себе супербабусею, тому що багато часу приділяє вихованню в онуках сили, мужності і шляхетності.

У 2 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 01.02.2022 ми дізнаємось:

Як Світлана зустріла бабусь і чим здивувала?

Де живуть діти героїні та чим займаються?

Чим займається героїня? Як її спосіб життя оцінили інші учасниці?

Які умови проживання у Світлани, і що викликало обурення бабусь?

Яка господиня Світлана? Чим вона шокувала гостей?

Чи вдалося учасницям поспілкуватися з онуками та дітьми героїні особисто?

У чому зізналася Світлана, і як на її історію відреагували жінки?

Що порадив бабусі Світлані експерт проєкту Дмитро Карпачов?

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