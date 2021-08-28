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В звездном дайджесте Неймовірна правда про зірок от 28.08.2021 Злата Огневич расскажет о съемках проекта Холостячка, Артем Пивоваров – о необычном концерте в белом, а Jerry Heil прокомментирует свою свадьбу. Смотрите в программе Неймовірна правда про зірок от 28.08.2021!
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