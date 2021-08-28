У зірковому дайджесті Неймовірна правда про зірок від 28.08.2021 Злата Огневич розповість про зйомки проекту Холостячка, Артем Пивоваров – про незвичайний концерт в білому, а Jerry Heil прокоментує своє весілля. Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок від 28.08.2021!

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