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Video: Неймовірна правда про зірок: Злата Огневич про проєкт Холостячка

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Злата Огневич про проєкт Холостячка - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 28.08.2021 - дивитис онлайн
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У зірковому дайджесті Неймовірна правда про зірок від 28.08.2021 Злата Огневич розповість про зйомки проекту Холостячка, Артем Пивоваров – про незвичайний концерт в білому, а Jerry Heil прокоментує своє весілля. Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок від 28.08.2021!

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