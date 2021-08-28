Узнайте удивительные факты о знаменитостях в шоу Неймовірна правда про зірок от 28.08.2021! Танцор и судья шоу Україна має талант Женя Кот рассказал о том, какие непристойные предложения получал на протяжении карьеры, была ли у него звездная болезнь и какими необычными способностями он владеет. Не пропустите все самое интересное – смотрите Неймовірна правда про зірок от 28.08.2021!

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