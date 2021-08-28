Дізнайтеся дивовижні факти про знаменитостей в шоу Неймовірна правда про зірок від 28.08.2021! Танцюрист і суддя шоу Україна має талант Женя Кот розповів про те, які непристойні пропозиції отримував протягом кар'єри, чи була у нього зіркова хвороба і якими незвичайними здібностями він володіє. Не пропустіть все найцікавіше – дивіться Неймовірна правда про зірок від 28.08.2021!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски