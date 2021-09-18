Узнайте больше о романтическом реалити Холостячка в программе Неймовірна правда про зірок от 18.09.2021! Григорий Решетник рассказал, как проводился кастинг для кандидаток на роль холостячки, а Злата Огневич поделится откровенными признаниями. Смотрите в программе Неймовірна правда про зірок от 18.09.2021!

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