Дізнайтеся більше про романтичне реаліті Холостячка в програмі Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021! Григорій Решетник розповів, як проводився кастинг для кандидаток на роль холостячки, а Злата Огневич поділиться відвертими зізнаннями. Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021!

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