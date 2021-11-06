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В программе Неймовірна правда про зірок от 06.11.2021 вокалист группы MACHETE рассказал о нелегком пути артиста. Ярослав Малый долго искал себя. У него бывали проблемы с законом, приходилось ночевать на улице. Как он изменил свою жизнь, встретил любимую женщину и стал известным музыкантом? Узнайте в программе Неймовірна правда про зірок от 06.11.2021!
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