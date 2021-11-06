У програмі Неймовірна правда про зірок від 06.11.2021 вокаліст гурту MACHETE розповів про нелегкий шлях артиста. Ярослав Малий довго шукав себе. У нього були проблеми із законом, бувало таке, що доводилося ночувати на вулиці. Як він змінив своє життя, зустрів кохану жінку та став відомим музикантом? Дізнайтесь у програмі Неймовірна правда про зірок від 06.11.2021!

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