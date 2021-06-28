Смотрите рубрику «Слухи» в программе Неймовірна правда про зірок! Виктория Смеюха ответила на вопросы, которые давно волнуют фанатов. Правда ли, что Слава Каминская пыталась побить Викторию? А как у певицы обстоят дела на личном фронте? Узнайте в программе Неймовірна правда про зірок от 26.06.2021!

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