Дивіться рубрику «Чутки» в програмі Неймовірна правда про зірок! Вікторія Смеюха відповіла на запитання, які давно хвилюють фанатів. Чи правда, що Слава Камінська намагалася побити Вікторію? А як у співачки йдуть справи на особистому фронті? Дізнайтеся в програмі Неймовірна правда про зірок від 26.06.2021!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски