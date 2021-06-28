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Video: Неймовірна правда про зірок: Вікторія Смеюха про бійку зі Славою Камінською

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Вікторія Смеюха про бійку зі Славою Камінською - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 26.06.2021 - дивитис онлайн
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Дивіться рубрику «Чутки» в програмі Неймовірна правда про зірок! Вікторія Смеюха відповіла на запитання, які давно хвилюють фанатів. Чи правда, що Слава Камінська намагалася побити Вікторію? А як у співачки йдуть справи на особистому фронті? Дізнайтеся в програмі Неймовірна правда про зірок від 26.06.2021!

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