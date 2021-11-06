В программе Неймовірна правда про зірок от 06.11.2021 Евгений Клопотенко расскажет о своем детстве. Хорошо ли учился звездный шеф? Срывал ли уроки в школе? Какое место в городе успокаивает Евгения? Узнайте прямо сейчас, а также не пропустите рассказ о том, как Евгений Клопотенко столкнуся со сверхъестественным, – смотрите Неймовірна правда про зірок от 06.11.2021.

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