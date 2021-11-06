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У програмі Неймовірна правда про зірок від 06.11.2021 Євген Клопотенко розповість про своє дитинство. Чи добре навчався зірковий шеф? Чи зривав уроки у школі? Яке місце у місті заспокоює Євгенія? Дізнайтеся просто зараз, а також не пропустіть розповідь про те, як Євген Клопотенко зіткнувся з надприродним, – дивіться Неймовірна правда про зірок від 06.11.2021.
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