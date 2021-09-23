В программе Неймовірна правда про зірок от 18.09.2021 Тимур Мирошниченко рассказал, какой рекорд собирается побить. Также он поделился историями из жизни своей семьи. Из-за чего у них с женой бывают ссоры? Узнайте прямо сейчас – смотрите Неймовірна правда про зірок от 18.09.2021!

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