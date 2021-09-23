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У програмі Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021 Тимур Мірошниченко розповів, який рекорд збирається побити. Також він поділився історіями з життя своєї родини. Через що у них з дружиною бувають сварки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021!
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