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Video: Неймовірна правда про зірок: Святослав Вакарчук о сольном концерте

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Святослав Вакарчук о сольном концерте - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 05.06.2021 - смотреть онлайн
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В программе Неймовірна правда про зірок от 05.06.2021 Святослав Вакарчук расскажет о проекте Оранжерея. Как проходят концерты в условиях пандемии? Узнайте из первых рук – смотрите интервью певца в проекте Неймовірна правда про зірок онлайн.

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