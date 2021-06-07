В программе Неймовірна правда про зірок от 05.06.2021 Святослав Вакарчук расскажет о проекте Оранжерея. Как проходят концерты в условиях пандемии? Узнайте из первых рук – смотрите интервью певца в проекте Неймовірна правда про зірок онлайн.

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