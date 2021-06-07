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Video: Неймовірна правда про зірок: Святослав Вакарчук про сольний концерт

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Святослав Вакарчук про сольний концерт - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 05.06.2021 - дивитис онлайн
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У програмі Неймовірна правда про зірок від 05.06.2021 Святослав Вакарчук розповість про проект Оранжерея. Як проходять концерти в умовах пандемії? Дізнайтеся з перших рук – дивіться інтерв'ю співака в проєкті Неймовірна правда про зірок онлайн.

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