У програмі Неймовірна правда про зірок від 05.06.2021 Святослав Вакарчук розповість про проект Оранжерея. Як проходять концерти в умовах пандемії? Дізнайтеся з перших рук – дивіться інтерв'ю співака в проєкті Неймовірна правда про зірок онлайн.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски