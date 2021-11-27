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Video: Неймовірна правда про зірок: Сергей Танчинец открывает семейные секреты

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Сергей Танчинец открывает семейные секреты - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 27.11.2021 - смотреть онлайн
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Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 27.11.2021 на сайте телеканала СТБ и узнайте все секреты Сергея Танчинца. Певец согласился дать интервью нашим журналистам и откровенно рассказать о своих неидеальных сторонах.

История любви Сергея и Анны длится уже много лет, и со стороны кажется, что она сладкая, как мед. Но фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ признается, что он далеко не идеальный семьянин. Иногда он забывает о годовщине свадьбы, разбрасывает носки по квартире и срывается на родных из-за рабочих моментов. Хотите узнать, из-за чего его семейная идиллия трещала по швам и благодаря чему удалось сохранить отношения? Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 27.11.2021.

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