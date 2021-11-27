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Video: Неймовірна правда про зірок: Сергій Танчинець відкриває сімейні секрети

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Сергій Танчинець відкриває сімейні секрети - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 27.11.2021 - дивитись онлайн
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Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 27.11.2021 на сайті телеканалу СТБ і дізнайтеся усі секрети Сергія Танчинця. Співак погодився дати інтерв’ю нашим журналістам і відверто розповісти про свої неідеальні сторони.

Історія кохання Сергія та Анни триває вже багато років, і збоку здається, що вона солодка, як мед. Проте фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зізнається, що він далеко не ідеальний сім’янин. Іноді він забуває про річницю весілля, розкидає шкарпетки по квартирі та зривається на рідних через робочі моменти. Хочете дізнатися, через що його сімейна ідилія тріщала по швах і завдяки чому вдалося зберегти стосунки? Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 27.11.2021.

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