Узнайте в программе Неймовірна правда про зірок от 23.10.2021, в чем секрет семейного счастья Сергея и Снежаны Бабкиных! Супруги вместе уже 12 лет и за это время успели очень хорошо изучить друг друга. Бывают ли у них конфликты? Какая вредная привычка Сергея не нравится Снежане? И почему пара решила венчаться втайне от всех? Узнайте в проекте Неймовірна правда про зірок от 23.10.2021.

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