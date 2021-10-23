Дізнайтеся в програмі Неймовірна правда про зірок від 23.10.2021, в чому секрет сімейного щастя Сергія і Сніжани Бабкіних! Подружжя разом уже 12 років і за цей час встигло дуже добре вивчити одне одного. Чи бувають у них конфлікти? Яка шкідлива звичка Сергія не подобається Сніжані? І чому пара вирішила вінчатися таємно від усіх? Дізнайтеся в проєкті Неймовірна правда про зірок від 23.10.2021.

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