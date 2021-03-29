В программе Неймовірна правда про зірок от 27.03.2021 Амадор Лопес покажет все свои тайны! В сумке он носит ще одну сумку, а в ней – еще и еще! Зачем хореографу столько косметики с собой? Смотрите в проекте Неймовірна правда про зірок от 27.03.2021!

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