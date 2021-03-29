У програмі Неймовірна правда про зірок від 27.03.2021 Амадор Лопес покаже всі свої таємниці! У сумці він носить ще одну сумку, а в ній – ще і ще! Навіщо хореографу стільки косметики з собою? Дивіться у проєкті Неймовірна правда про зірок від 27.03.2021!

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