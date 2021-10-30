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Video: Прима-балерина Екатерина Кухар о семье и карьере – Неймовірна правда про зірок

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Прима-балерина Екатерина Кухар о семье и карьере - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 30.10.2021 - смотреть онлайн
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Екатерина Кухар в проекте Неймовірна правда про зірок от 30.10.2021 рассказала о том, как воспитывает детей и из-за чего ссорится с мужем. Соблюдает ли прима-балерина строгую диету? Бывает ли такое, что она пропускает репетиции? Узнайте в проекте Неймовірна правда про зірок от 30.10.2021!

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