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Катерина Кухар у проєкті Неймовірна правда про зірок від 30.10.2021 розповіла про те, як виховує дітей та через що свариться з чоловіком. Чи дотримується прима-балерина строгої дієти? Чи буває таке, що вона пропускає репетицію? Дізнайтесь у проєкті Неймовірна правда про зірок від 30.10.2021!
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