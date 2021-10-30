Катерина Кухар у проєкті Неймовірна правда про зірок від 30.10.2021 розповіла про те, як виховує дітей та через що свариться з чоловіком. Чи дотримується прима-балерина строгої дієти? Чи буває таке, що вона пропускає репетицію? Дізнайтесь у проєкті Неймовірна правда про зірок від 30.10.2021!

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