Смотрите в программе Неймовірна правда про зірок от 21.08.2021 интервью с ONUKA! Во время прогулки певица расскажет о любимых местах для отдыха, своем альтер-эго и развитии карьеры. Была ли у ONUKA звездная болезнь? Почему одно из ее любимых мест – это Припять? Узнайте прямо сейчас – смотрите Неймовірна правда про зірок от 21.08.2021 онлайн.

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