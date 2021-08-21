Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок від 21.08.2021 інтерв'ю з ONUKA! Під час прогулянки співачка розповість про улюблені місця для відпочинку, своє альтер-его і розвиток кар'єри. Чи була у ONUKA зіркова хвороба? Чому одне з її улюблених місць – це Прип'ять? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 21.08.2021 онлайн.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски