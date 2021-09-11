В программе Неймовірна правда про зірок от 11.09.2021 Ольга Харлан рассказала об отношениях на расстоянии, шоу Україна має талант и Олимпиаде-2020. Тяжело ли фехтовальщице быть судьей талант-шоу? Как на нее повлияло поражение в Токио? Узнайте прямо сейчас – смотрите Неймовірна правда про зірок от 11.09.2021!

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