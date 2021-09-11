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Video: ​​​​​​​Неймовірна правда про зірок: Ольга Харлан про Токіо-2020 і особисте життя

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок - ефір від 11 вересня 2021. Ольга Харлан - в новому випуску Неймовірна правда про зірок 2021 - дивитись онлайн
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У програмі Неймовірна правда про зірок від 11.09.2021 Ольга Харлан розповіла про стосунки на відстані, шоу Україна має талант і Олімпіаду-2020. Чи важко фехтувальниці бути суддею талант-шоу? Як на неї вплинула поразка в Токіо? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 11.09.2021!

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