У програмі Неймовірна правда про зірок від 11.09.2021 Ольга Харлан розповіла про стосунки на відстані, шоу Україна має талант і Олімпіаду-2020. Чи важко фехтувальниці бути суддею талант-шоу? Як на неї вплинула поразка в Токіо? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 11.09.2021!

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